Mercato - Real Madrid : Cette énorme bombe venue d’Italie sur l’avenir de Zidane !

9 avril 2021

Alors qu’il est parvenu à redresser la barre au bon moment du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane n’exclurait pas de quitter son poste cet été, et ce malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022.

Critiqué au début de la saison et annoncé sur le départ à plusieurs reprises, Zinedine Zidane est parvenu à relancer le Real Madrid. Le club espagnol est toujours en course pour le titre en Liga et a pris une grosse option pour les demi-finales de la Ligue des champions après sa victoire sur Liverpool (3-1). Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane peut désormais souffler pour son avenir et semble certain de pouvoir rester sur le banc la saison prochaine, à moins qu’il n’en décide autrement.

Un départ de Zidane cet été ?