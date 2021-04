Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Juventus, Équipe de France… Ça s’emballe pour Zidane !

Publié le 8 avril 2021 à 13h30 par Th.B.

Semblant à nouveau faire l’unanimité au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait cependant rejoindre la Juventus comme il l’a laissé entendre cette semaine. Et l’Équipe de France serait également une option pour l’entraîneur merengue.

Tout va toujours très vite quand il s’agit de Zinedine Zidane. Lors de son premier passage sur le banc du Real Madrid, le coach français est parvenu à rafler trois Ligues des champions consécutives et notamment un titre de champion d’Espagne en 2017. De retour sur le banc merengue au printemps 2019, Zidane est parvenu à ramener le Real Madrid sur le toit de l’Espagne la saison passée. Néanmoins, dès lors que la Casa Blanca traverse une mauvaise passe, le poste de Zinedine Zidane est discuté, comme cela a été le cas à plusieurs reprises cette saison. Actuellement, le flou semble régner concernant la suite de l’aventure madrilène de Zidane, son contrat courant jusqu’en juin prochain. Cependant, après le Real Madrid, Zinedine Zidane se verrait bien entraîner un autre de ses anciens clubs, et plus particulièrement la Juventus. Au micro de Sky Sport , après la victoire du Real Madrid face à Liverpool mardi pour le compte du 1/4 de finale aller de Ligue des champions (3-1), Zidane a laissé la porte ouverte à la Vieille Dame entraînée par Andrea Pirlo. « L'Italie est toujours dans mon cœur, la Juventus a toujours été importante pour moi. Revenir ? Je ne sais pas (rires). Je suis ici au Real Madrid maintenant. On verra… ». Une annonce qui ne choquerait pas les décideurs du Real Madrid, préparés à tout avec « l’imprévisible » Zidane.

Zidane pourrait partir pour la Juventus, le Real prépare sa succession…

C’est en effet l’information qu’ OK Diario a communiqué ce jeudi. Selon le média ibérique, Zinedine Zidane est une personnalité si importante qu’il ferait ce qu’il veut, de la manière dont il le souhaite et surtout quand il en a envie, comme l’atteste son départ surprise à l’été 2018 dans la foulée du sacre européen du Real Madrid. Alors que le club merengue est en lice pour une nouvelle victoire en Ligue des champions et en course pour le trophée de Liga, Zidane serait susceptible de s’en aller en fin de saison afin de se lancer un nouveau challenge à la Juventus ou ailleurs. Ok Diario a en outre ajouté que le président Florentino Pérez commencerait déjà à se pencher sur la succession de Zidane et aurait coché le nom de Raul Gonzalez, légende vivante du Real Madrid, qui tient les rênes de la réserve du club espagnol. Hormis la Juventus, l’entraîneur français pourrait prendre la sélection nationale à terme.

…et si c’était l’Équipe de France ?