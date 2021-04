Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Alaba, Varane… Le projet de Pérez se met en place pour Ramos !

Publié le 8 avril 2021 à 12h30 par Th.B.

Le Real Madrid aurait le temps qui joue pour le club au sujet de la prolongation de contrat de Sergio Ramos. Et en cas de départ de son capitaine, Florentino Pérez serait calme en ce qui concerne sa succession déjà bouclée à en croire la presse espagnole.

Et si c’était le temps des adieux entre Sergio Ramos et le Real Madrid ? Arrivé en 2005, la désormais icône du club merengue se trouve dans les derniers mois de son contrat qui expire le 30 juin prochain et qui n’a toujours pas été prolongé. En effet, depuis le 1er janvier, Ramos a la possibilité de discuter avec le club de son futur contrat. Cependant, comme la presse espagnole l’a fait savoir à plusieurs reprises, Sergio Ramos souhaitait y voir plus clair auprès de ses dirigeants au sujet de sa situation et de l’offre de prolongation avant d’écouter les offres des autres clubs. Néanmoins, le vent aurait tourné. Le Real Madrid camperait sur ses positions, à savoir un salaire diminué de 10% pour la saison prochaine avec un retour à ses revenus actuels si la crise économique disparaissait progressivement dans les prochains mois. De son côté, Sergio Ramos a cependant laissé entendre qu’il pourrait poursuivre au Real Madrid à Amazon Prime Video. « J’ai gagné le droit de prendre la décision que je veux. Je me sens en pleine forme et je vais jouer au plus haut niveau dans les prochaines années. Sinon, je resterai à la maison. Sinon, ça n'en vaudrait pas la peine. Le fait que je sois bien à mon âge n'est pas une coïncidence. Nous bâtissons depuis des années ». Et pour la suite, le Real Madrid ne prévoirait de bouger pour Sergio Ramos, et pour plusieurs raisons.

Un accord avec Alaba, une prolongation de Varane ?

Ce jeudi, Marca s’est attardé sur le dossier Sergio Ramos et de son éventuelle prolongation de contrat. Comme expliqué ci-dessus, le Real Madrid aurait pris la décision de laisser son offre à disposition du clan Ramos sans la changer. En effet, en cas de départ de Sergio Ramos, le champion d’Espagne aurait prévu de le remplacer par David Alaba avec qui un accord aurait déjà été trouvé pour qu’il troque la tunique du Bayern Munich pour celle du Real Madrid.. En outre, la prolongation de Raphaël Varane serait discutée en coulisse, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022. De son côté, Sergio Ramos n’aurait pas reçu d’offre concrète du PSG, potentielle destination, ou d’un autre club toujours selon Marca . De quoi jeter un froid sur un potentiel départ alors que les back-ups de Sergio Ramos et de Raphaël Varane semblent avoir apporté satisfaction au staff technique de Zinedine Zidane et de la direction du Real Madrid lors de la victoire du club merengue sur Liverpool mardi (3-1).

Militao et Nacho dans le projet ?