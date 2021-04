Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand danger se confirme pour Pérez avec Haaland !

Publié le 9 avril 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Haaland, le club de la capitale devra bel et bien composer avec la concurrence d’un prestigieux club de Premier League.

Auteur de grandes performances au Borussia Dortmund depuis son arrivée à l’hiver 2020, Erling Haaland a ainsi attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City sont annoncés avec insistance sur ses traces ces dernières semaines. Il faut dire que la fenêtre des transferts à venir pourrait être l’occasion ou jamais pour le recruter dans la mesure où il s’agit du dernier mercato estival au cours duquel la clause libératoire d’Erling Haaland fixée à 75 M€ sera inactive. Ainsi, le Borussia Dortmund pourrait être ouvert à une vente afin de taper le gros lot, la somme de 150 M€ étant fréquemment avancée dans la presse ces derniers temps.

