Mercato - PSG : L'officialisation de Neymar après le Bayern Munich ?

Publié le 9 avril 2021 à 16h50 par La rédaction

Vainqueur à Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions, le PSG vit une très belle semaine pour le moment. Il ne manque que la prolongation de Neymar et Paris attend le moment idéal pour l’annoncer.

Plus d’un an que Leonardo galère dans ce dossier… Le feuilleton Neymar n’est toujours pas terminé. Proche d’un départ à l’été 2019, l’attaquant brésilien a dû se résigner à rester dans la capitale parisienne. Pour le plus grand bonheur de ses dirigeants. Copieusement sifflé par le public du Parc des Princes à l’époque, le Ney a su inverser la tendance. Résultat : le PSG a joué une finale de Ligue des Champions l’an dernier. Avec un grand Neymar évidemment. Décisif dans tous les matchs à élimination directe hormis la finale, l’ancien joueur du Barça a été l’un des artisans de cette épopée européenne du PSG. Malgré la défaite contre le Bayern, l’international brésilien s’est senti comme un poisson dans l’eau au sein de l’effectif parisien. Une première depuis son arrivée en 2017. De quoi ouvrir la porte à une prolongation… Leonardo a sans tarder ouvert le dossier et négocie depuis plus d’un an avec le clan Neymar pour trouver un accord. C’est là que les affaires se compliquent. L’attaquant parisien ne calcule rien et quand il a déclaré en décembre dernier au micro d’ ESPN vouloir rejouer avec Messi, les médias se sont enflammés. Pour autant, le directeur sportif du PSG n’a pas lâché le morceau. Si Neymar veut rejouer avec Messi, ce sera à Paris et pas à Barcelone. Son contrat se terminant à l’été 2022, le dossier Neymar est une priorité et l’issue semble immédiate.

Paris attend le bon moment