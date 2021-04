Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Camavinga fait une annonce pour son avenir !

Publié le 9 avril 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que l’hypothèse d’une arrivée d’Eduardo Camavinga au Bayern Munich a parfois été avancée, son clan a fermé la porte à cette éventualité pour la prochaine fenêtre estivale des transferts.

À dix-huit ans, Eduardo Camavinga s’est imposé comme l’un des grands espoirs du football français et européen en réalisant de belles performances au Stade Rennais. Et bien qu’il soit moins reluisant ces derniers mois, l’intérêt des grands clubs à son égard ne semble pas s’être amenuisé dans la mesure où le Real Madrid est par exemple fréquemment annoncé sur ses traces. Cependant, les Merengue ne seraient pas les seuls à être sur ses traces, puisqu’il a parfois été annoncé que le Bayern Munich aurait aussi coché non nom.

« C'est plutôt improbable »