Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo verrait la porte s’ouvrir pour Antoine Griezmann !

Publié le 9 avril 2021 à 23h15 par Th.B.

Le comité de direction du FC Barcelone aurait toujours le retour de Neymar dans un coin de sa tête, et inversement. De quoi obliger le PSG à se pencher sur une éventuelle succession en cas de départ du Brésilien. Et l’option Antoine Griezmann pourrait être réalisable, lui qui réfléchirait mûrement à propos de son avenir.

On prend les mêmes, et on recommence. Depuis son départ au PSG à l’été 2017, Neymar est régulièrement annoncé de retour en Espagne, que ce soit au Real Madrid en 2018 ou au FC Barcelone en 2019. Ces derniers mois, tout semble rouler pour la star brésilienne au Paris Saint-Germain où il est comme un poisson dans l’eau et surtout, sur le point de signer une prolongation de contrat qui le liera jusqu’en juin 2026 comme le10sport.com vous l’a souligné le 8 avril. Cependant, la volonté de rejouer avec Messi serait trop grande chez lui et un retour au FC Barcelone refait surface dans la presse espagnole et britannique. Si ce cas de figure venait à se confirmer, le PSG pourrait avoir trouvé en Antoine Griezmann, le successeur de Neymar. Néanmoins, le champion du monde serait courtisé.

Griezmann douterait de son avenir à Barcelone…