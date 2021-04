Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar met la pression pour son retour à Barcelone !

Publié le 9 avril 2021 à 18h45 par T.M.

A en croire les dernières informations, Neymar penserait toujours à revenir au FC Barcelone. Et le joueur du PSG voudrait que cela se réalise cet été.

Alors qu’on pensait le feuilleton Neymar/FC Barcelone terminé, cela est finalement reparti de plus belle. En effet, alors que le joueur du PSG était parti pour prolonger avec le club de la capitale, il aurait finalement tout stoppé pour retourner au Barça et rejouer avec Lionel Messi, qui devrait continuer au Camp Nou. Ce vendredi, Duncan Castles a confirmé cette tendance, expliquant que Neymar avait stoppé toute discussion avec le PSG afin de forcer son retour chez les Blaugrana. Et alors que cela pourrait se faire en 2022, une fois que son contrat actuel aura expiré, le Brésilien n’aurait visiblement aucune envie d’attendre.

Ça doit se faire cet été !