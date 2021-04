Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce gros indice sur l'avenir de Camavinga !

Publié le 7 avril 2021 à 22h30 par A.M.

Alors que l'avenir d'Eduardo Camavinga reste très incertain, son contrat prenant fin en juin 2022, le Stade Rennais semble s'être mis en quête d'un nouveau milieu de terrain et s'intéresse à Tonny Vilhena.

Plus discret cette saison, après un premier exercice impressionnant en Ligue 1, Eduardo Camavinga devrait toutefois faire parler de lui cet été. Et pour cause, le Real Madrid est toujours à l'affût, d'autant plus que son contrat s'achève en juin 2022. Autrement dit, s'il ne prolonge pas prochainement son bail, le jeune international français sera probablement sur le départ. Le Stade Rennais ne prendra effectivement pas le risque de voir partir libre Eduardo Camavinga dans un an. Et visiblement, le club breton semble déjà actif pour préparer sa succession.

Rennes cherche un milieu de terrain