Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut déjà oublier cette opération colossale avec Mbappé !

Publié le 7 avril 2021 à 19h30 par Bernard Colas

Déterminé à mettre la main sur Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid explore les différentes options lui permettant de parvenir à ses fins avec l’attaquant du PSG. Un départ de Vinicius Jr a ainsi été évoqué par la presse espagnole, d’autant que l’international brésilien plaît à Leonardo. Cependant, un échange entre les deux joueurs ne semble clairement pas d’actualité.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé arrive à un tournant de sa carrière. Leonardo souhaite en effet prolonger l’attaquant, qui prend son temps avant de donner sa réponse. Pourtant, le temps presse, et le PSG s’impatiente puisque la décision de Mbappé influencera quoi qu’il arrive le prochain mercato. S’il venait à refuser de signer un nouveau bail, Kylian Mbappé pourrait alors être poussé vers la sortie par le PSG, ne souhaitant pas le perdre gratuitement l’année prochaine. Au Real Madrid, on suit attentivement ce dossier, puisque Kylian Mbappé reste la grande priorité de Florentino Pérez, prêt à faire beaucoup de sacrifices pour parvenir à ses fins. D’après la presse espagnole, de nombreux joueurs pourraient en effet être poussés vers la sortie afin de permettre au Real Madrid de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Le nom de Vinicius Jr a notamment été évoqué, mais l’attaquant auriverde semble bien parti pour rester.

« Nous pensons qu'il sera quelqu’un d’important au Real Madrid pour de nombreuses années »

Alors que le Real Madrid pourrait proposer certains de ses joueurs au PSG pour baisser le coût de l’opération Mbappé, Leonardo ne serait pas insensible à Vinicius Jr. Comme vous l’avait révélé le10sport.com en août 2019, le directeur sportif parisien avait déjà évoqué le cas de l’attaquant brésilien avec Florentino Pérez lorsque Neymar cherchait à revenir en Espagne. À cette époque, le président du Real Madrid avait immédiatement refusé cette éventualité, et il pourrait en être de même cet été. Chez les Merengue , Vinicius Jr est en effet très apprécié et apparaît comme l’avenir du club. L’attaquant de 20 ans s’est d’ailleurs illustré ce mardi en Ligue des champions, avec un doublé face à Liverpool (3-1). À l’issue de cette rencontre, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a alors envoyé un message clair sur le joueur. « Nous sommes très contents de lui, il travaille dur et a beaucoup de personnalité. C'était son match. Il marque deux buts, et quels buts. C’est quelqu’un d’intelligent et il le mérite. Nous connaissons ses capacités, il a été essentiel, pour les buts et pour la menace constante qu'il a représentée. Il a une vitesse imparable. Les rumeurs de transferts ? Nous sommes heureux avec Vini. C'est un garçon qui a une grande personnalité et qui travaille dur. Nous pensons qu'il sera quelqu’un d’important au Real Madrid pour de nombreuses années », a-t-il assuré, dans des propos relayés par Real-France .

« Rester au Real Madrid pour toujours »