PSG : Racisme, parole… Kylian Mbappé révèle un conseil important de… LeBron James !

Publié le 7 avril 2021 à 15h45 par T.M.

A seulement 22 ans, Kylian Mbappé a déjà une voix qui porte en France et dans le monde. Alors que le PSG s’en sert de plus en plus pour différents combats, il a notamment été poussé par un certain LeBron James.

Ce week-end, lors du match Cadix-Valence, le monde du football a de nouveau été marqué par une polémique d’insultes racistes. Un épisode qui intervient quelques mois après l’épisode intervenu lors de la rencontre entre le PSG et Istanbul Basaksehir. Durant ce match, Kylian Mbappé s’était d’ailleurs mis en avant concernant ce combat contre le racisme. De plus en plus impliqué dans cette lutte, Mbappé avait également pris position suite à l’agression de Michel Zecler. Un combat qu’il mène notamment de plus en plus sur les conseils de LeBron James.

« Il m’avait sensibilisé à ça… »