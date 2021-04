Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande menace toujours d’actualité pour Florian Thauvin !

Publié le 9 avril 2021 à 21h10 par T.M.

S’il n’est désormais plus écarter de voir Florian Thauvin prolonger à l’OM, un départ resterait également bel et bien d’actualité.

A l’OM, Frank McCourt a décidé de tout changer et de démarrer un nouveau projet avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Un chamboulement qui aurait visiblement redistribuer les cartes pour l’avenir de Florian Thauvin. Il y a quelques semaines encore, cela semblait acté que le champion du monde allait quitter à l’OM libre à la fin de la saison à l’expiration de son contrat. Mais désormais, la tendance aurait changé. Thauvin n’écarterait pas de continuer à l’OM et comme le10sport.com vous l’avait révélé, Longoria fait tout pour conserver le joueur de 28 ans.

Le Milan AC est toujours là !