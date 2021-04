Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli préparent un recrutement complétement fou !

Publié le 9 avril 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que l'organigramme de l'OM a été chamboulé, l'effectif devrait connaître le même sort. Pablo Longoria, désormais président, ainsi que Jorge Sampaoli, s'apprêtent à vivre un mercato assez fou qui s'annonce très agité. Entre départs et arrivées, ça va bouger à l'OM !

Nouveau président de l'OM, Pablo Longoria va avoir du pain sur la planche cet été. En effet, l'effectif olympien risque d'être remodelé de façon importante. Il faut dire que de nombreux départs sont attendus et concernent trois catégories de joueurs différents. Il y a d'abord ceux qui son en fin de contrat le 30 juin. Parmi eux, plusieurs départs sont actés à l'image de Valère Germain, suivi par le Celta Vigo et la Sampdoria, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Yohann Pelé, Yuto Nagatomo, Saîf-Eddine Khaoui et Christopher Rocchia ne seront pas retenus non plus, tandis que le flou règne encore pour Florian Thauvin et Jordan Amavi qui, selon nos informations, pourrait finalement prolonger son bail. Il y a ensuite le cas des joueurs dont le prêt arrive à échéance. Ils sont cinq à être concernés, mais deux d'entre eux, Michaël Cuisance et Olivier Ntcham, sont déjà assurés de ne pas rester à l'OM. Enfin, il reste le cas des joueurs à vendre afin de renflouer les caisses ou alléger la masse salariale. Dans cette optique, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car pourraient être vendus puisqu'ils possèdent les valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif tandis que des cadres comme Dimitri Payet ou Steve Mandanda, dont les émoluments plombent la masse salariale, ne sont également pas assurés de rester. Sans oublier Kevin Strootman, prêté au Genoa, et qui pourrait rester en Serie A.

