Mercato - OM : Longoria prépare déjà une révolution pour cet été !

Publié le 9 avril 2021 à 14h10 par A.M.

Nouveau président de l'OM, Pablo Longoria prépare bien un été de folie pour remodeler en profondeur l'effectif marseillais.

Nommé head of football de l'OM l'été dernier, Pablo Longoria a été promu au poste de président pour remplacer Jacques-Henri Eyraud. Et le dirigeant espagnol devrait se montrer très actif cet été. Et pour cause, entre les joueurs en fin de contrat, ceux dont le prêt arrive à échéance, et la nécessité de vendre pour renflouer les caisses, l'OM devrait enregistrer de nombreux départs, qui seront nécessairement compensés par des arrivées. Mohamed Bouhafsi, journaliste de RMC Sport, confirme d'ailleurs que l'été s'annonce brûlant sur la Canebière.

«Il faut s’attendre à beaucoup de départs et à beaucoup d’arrivées»