Mercato - OM : Sampaoli s’en remet à Pablo Longoria pour cet été !

Publié le 9 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Souhaitant renforcer son effectif, Jorge Sampaoli sait toutefois que l’OM n’a pas énormément de moyens. Face à cela, l’entraîneur phocéen compte sur Pablo Longoria.

Arrivé en cours de saison à l’OM, Jorge Sampaoli profitera du mercato estival pour réellement construire un effectif à son image. Ainsi, à l’intersaison, cela devrait beaucoup bouger dans les rangs phocéens et le groupe de Sampaoli devrait être chamboulé. Toutefois, la mission de Pablo Longoria ne devrait pas être simple étant donné le manque de moyens à l’OM. Par conséquent, il faudra redoubler d’ingéniosité pour le président phocéen et l’Argentin le sait très bien.

« Quand on n'a pas les moyens il faut être créatif »