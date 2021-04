Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Dybala sort du silence !

Publié le 9 avril 2021 à 19h10 par A.C.

Jorge Antun, agent de Paulo Dybala, s’est exprimé au sujet de l’avenir du numéro 10 de la Juventus.

Les supporters de la Juventus sont peut-être en train d’assister à la fin de l’histoire d’amour entre Paulo Dybala et le club. La presse italienne évoque des relations tendues entre les dirigeants bianconeri et l’entourage de l’attaquant argentin, dont le contrat se termine en juin 2022. Ainsi, un départ semble être de plus en plus probable, sachant que selon La Gazzetta dello Sport la distance serait toujours grande entre les demandes de Dybala et la dernière proposition de la Juventus. Le Paris Saint-Germain semble être l’un des favoris pour l’accueillir cet été, notamment grâce à un possible échange avec Mauro Icardi.

« La prolongation de Dybala ? Nous pensons au présent »