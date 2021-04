Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta, Messi… Comment tout a basculé dans le feuilleton Neymar

Publié le 9 avril 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 9 avril 2021 à 18h33

En fin de contrat en juin 2022, Neymar semblait tout proche de le prolonger. Néanmoins, le Brésilien se poserait des questions sur son avenir au PSG et serait prêt à revenir au FC Barcelone à cause de Lionel Messi et de Joan Laporta.

Neymar sur le départ ? Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Neymar. En effet, depuis l’été dernier, le Brésilien est comme un poisson dans l’eau au PSG. Le10sport.com avait noté ce changement d’état d’esprit et vous a même révélé de sérieuses avancées concernant sa prolongation de contrat le 19 mars dernier et lors d’une nouvelle exclusivité le 8 avril. Un contrat le liant jusqu’en juin 2026 a été convenu et bouclé. Néanmoins, aucune officialisation n’a eu lieu pour le moment, le club se concentrant uniquement sur la compétition comme Leonardo l’a fait savoir mercredi soir au micro de Sky Sport . « Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition ». Néanmoins, en Espagne, la presse catalane assure le contraire. Bien qu’il soit en discussions avec le PSG, Neymar aurait tout arrêté, se posant de sérieuses questions sur son avenir à cause de Lionel Messi.

Neymar arrête tout pour sa prolongation pour le Barça !

En effet, Mundo Deportivo a révélé ce vendredi que le joueur du Paris Saint-Germain aurait mis en stand-by les négociations avec son club. Une information confirmée par The Daily Record qui a en outre dévoilé la volonté de Neymar de rejouer aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone. À l’instant T, le Brésilien privilégierait un retour au Barça plutôt qu’une lucrative prolongation de contrat au PSG. De plus, sa bonne relation avec Lionel Messi serait un plus pour le Barça dans ce dossier. Alors qu’en Espagne, un retour libre de tout contrat en 2022 était récemment évoqué, Neymar exigerait que cette opération se réalise dès le mercato estival à venir selon The Transfer Window Podcast . Et cet énorme revirement de situation, le PSG le devrait à un grand changement au FC Barcelone.

Joan Laporta à l’origine de ce coup de tonnerre ?