Mercato - PSG : Mbappé, Ronaldo, Icardi... Ça va bouger cet été au PSG !

Publié le 10 avril 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Le PSG souhaiterait se séparer de Mauro Icardi afin d'alléger la masse salariale, mais aussi pour faciliter la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Un dossier prioritaire pour Leonardo, qui pourrait tenter le coup Cristiano Ronaldo en cas d'échec dans les négociations.

Alignés par Mauricio Pochettino lors du quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Neymar et Kylian Mbappé ont participé activement à la victoire de leur équipe. Les deux joueurs se sont montrés performants et ont fait oublier, le temps d'une soirée, les questions sur leur avenir. Car en coulisses, Leonardo bataille dur pour tenter de trouver un accord avec les deux stars, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Neymar a donné son accord pour prolonger son bail jusqu’en 2026 et le club parisien attend le bon timing pour officialiser cette signature. Mais pour Kylian Mbappé, la situation est bien plus complexe. A l’issue de la rencontre face au Bayern Munich, Leonardo a pourtant affiché un message optimiste : « Nous serions également heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition » . Mais selon nos informations, les négociations sont dans l’impasse car l’international français voudrait signer un contrat d’un ou deux ans afin de garder la main mise sur son avenir. Courtisé par le Real Madrid, Mbappé devrait prochainement clarifier sa position, mais pour l’heure, Leonardo essaie de le convaincre de rester et serait prêt à sacrifier un attaquant.

Leonardo souhaiterait sacrifier Icardi

Selon les informations de L’Equipe , le PSG ne devrait pas s’opposer au départ de Mauro Icardi, recruté pourtant contre un chèque de 50M€ en juillet 2020. Et pour cause, comme indiqué par le quotidien sportif, le club parisien voudrait se séparer de l’attaquant argentin afin d’alléger sa masse salariale, mais aussi pour faciliter les négociations dans le dossier Kylian Mbappé. Un départ d’Icardi pourrait permettre au PSG d’économiser un salaire annuel de 10M€ qui pourrait grandement servir à Leonardo. Les discussions se poursuivent, mais le responsable parisien se prépare à toutes les éventualités. Et à en croire la presse espagnole, le directeur sportif parisien aurait déjà ciblé le successeur de Kylian Mbappé. Comme souvent, le dirigeant brésilien pourrait piocher en Italie.

Ronaldo pour remplacer Mbappé ?