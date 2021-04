Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'attaque à un dossier colossal avec Harry Kane !

Publié le 10 avril 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Après plus de 10 ans à Tottenham, Harry Kane voudrait changer de cap pour remporter des trophées. Pour gonfler son palmarès, Harry Kane serait ouvert à un départ à l'étranger, mais préférerait rester en Angleterre, où Manchester United et City lui tendraient les bras. Egalement en course, le PSG va devoir bataille ferme pour l'Anglais.

Sous la houlette de José Mourinho à Tottenham, Harry Kane ne serait pas du tout satisfait de sa situation. Engagé jusqu'au 30 juin 2024, le buteur anglais envisagerait de quitter les Spurs dès la prochaine fenêtre de transferts. Alors qu'il voudrait remporter des titres, chose qu'il ne parvient pas à faire dans le club londonien, Harry Kane voudrait migrer vers d'autres horizons, là où il aura plus de chances de se forger un palmarès. Toutefois, José Mourinho ne l'entend pas de cette oreille et ne veut absolument pas voir son numéro 10 partir, comme il l'a clairement laissé entendre en conférence de presse il y a tout juste une semaine. « Harry Kane est professionnel. Sans parler d'être talentueux ou non, il est très important qu'un joueur soit professionnel. Je suis très heureux de l'avoir et je suis heureux de le voir réussir avec son équipe nationale. C'est toujours mieux quand un joueur revient après des résultats positifs. Il est dans une bonne période, il fait du bien au club et à sa sélection. Avant la fin de cette saison, il a encore de beaux défis à relever : la Carabao Cup, la Premier League, l'Euro et la possibilité de jouer une finale à Wembley. Je pense qu'il a de quoi être fier de lui » , avait lâché le coach de Tottenham.

Le PSG ou l'Angleterre ?

Malgré cette sortie de José Mourinho, Harry Kane serait plus que jamais déterminé à quitter Tottenham. D'après les indiscrétions de The Athletic , l'attaquant de 27 ans perdrait patience chez les Spurs et aurait pris une grande décision pour son avenir. En effet, Harry Kane compterait faire le forcing auprès de sa direction pour partir cet été, et ce, si son club ne valide pas son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Conscient de la situation, le PSG serait à l'affût. Mais qu'en pense Harry Kane ? Toujours selon The Athletic , le natif de Londres étudierait la possibilité de rejoindre un club étranger, mais préférerait rester en Angleterre. Ce qui pourrait profiter à Manchester United ou City.

