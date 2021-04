Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria avait une solution inattendue pour l'après Villas-Boas !

Publié le 10 avril 2021 à 14h15 par La rédaction

Après le départ d’André Villas-Boas, Nasser Larguet a assuré l’intérim à l’OM en attendant l’arrivée de Jorge Sampaoli. Une mission que Rolland Courbis, ancien entraîneur phocéen, aurait été prêt à relever.

L’OM aura été grandement tourmenté en janvier et février dernier. Les supporters avaient notamment exprimé leur mécontentement en envahissant la Commanderie suite aux mauvais résultats sportifs du club phocéen. Et la crise a atteint son apogée lorsqu’André Villas-Boas a été mis à pied par Jacques-Henri Eyraud après avoir présenté sa démission. Nasser Larguet a donc été chargé d’assurer l’intérim en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, en la personne de Jorge Sampaoli. Si le calme est depuis revenu avec l'arrivée du technicien argentin, Rolland Courbis affirme qu'il aurait été capable de prendre le poste jusqu'à la fin de la saison.

« Pour trois mois j’aurais fait l’effort comme répondre à un service de quelqu’un de ma famille ou un ami »