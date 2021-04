Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Rongier sur l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 10 avril 2021 à 14h10 par D.M.

Actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure au tendon d'Achille, Valentin Rongier est revenu sur l'arrivée de Jorge Sampaoli à l'OM et notamment sur les changements opérés par le technicien argentin.

Auteur d’une première partie de saison très compliquée, l’OM s’est bien repris en championnat. Le club marseillais a remporté trois de ses quatre derniers matches et s’est replacé au classement. Arrivé sur le banc marseillais durant le mois de mars, Jorge Sampaoli n’est certainement pas étranger à ce retour en forme. L’entraîneur argentin, présenté comme un disciple de Marcelo Bielsa, est arrivé à Marseille avec ses principes et avec une méthode assez exigeante. Blessé au tendon d’Achille depuis plusieurs semaines, Valentin Rongier n’a pas encore évolué sous les ordres de Sampaoli, mais a pu observer sa manière d’entraîner.

« C’est dur aussi pour lui de mettre sa patte en si peu de temps »