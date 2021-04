Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un été de folie à Marseille ? La réponse !

Publié le 10 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Nouveau président de l'OM, Pablo Longoria prépare un mercato estival très actif qui devrait voir l'effectif olympien être sérieusement remodelé.

« Avec le président on ne parle pas des moyens, on parle des besoins et comment les combler. On n'aura pas le budget des grands clubs, mais on aura une bonne équipe. Quand on n'a pas les moyens il faut être créatif dans le recrutement. » En conférence de presse jeudi, Jorge Sampaoli affichait ses ambitions pour le recrutement estival. Et clairement, Pablo Longoria semble sur la même longueur d'onde. Et selon les informations du journaliste de RMC Sport , Mohamed Bouhafsi, le président de l'OM va mener une véritable révolution au sein de l'effectif marseillais.

Longoria sur tous les fronts cet été ?