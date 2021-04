Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valentin Rongier annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 12h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OM, Valentin Rongier n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs comme il l'a confié à la presse locale.

Formé au FC Nantes, Valentin Rongier avait décidé de se lancer un nouveau défi et de changer d’air durant l’année 2019. Courtisé par le FC Porto, le milieu de terrain avait décidé de rester en France et de rejoindre l’OM. Arrivé dans la cité phocéenne contre un chèque de 13M€, le joueur avait signé un contrat longue durée, de cinq ans. Lié au club marseillais jusqu’en juin 2024, Valentin Rongier se plait, aujourd'hui, au sein de sa formation et ne voudrait pas entendre parler de départ dans un avenir proche.

« Je me sens vraiment bien ici »