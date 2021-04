Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de tonnerre pour l'avenir de Florian Thauvin !

Publié le 10 avril 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'OM, Florian Thauvin serait prêt à consentir un effort financer pour rejoindre le Milan AC cet été.

Le feuilleton Thauvin a démarré à Marseille et a déjà connu de nombreux rebondissements. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l'OM, le champion du monde est à la croisée des chemins. Le joueur de 28 ans a le choix entre poursuivre sa carrière au sein de la cité phocéenne ou rejoindre une équipe étrangère cet été. La tendance était clairement à un départ et plusieurs clubs européens étaient prêts à l’accueillir, mais Florian Thauvin a lâché, en mars dernier, une phrase qui relance le suspense : « Concernant mon avenir, pour être honnête, je n'en ai aucune idée. Une chose est sûre, j'ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo, on verra ce qu'il se passera à l'avenir, mais je n'en sais pas plus que cela (…) Pourquoi pas, à partir du moment où il y a une nouvelle direction, les cartes sont redistribuées. Alors pourquoi pas. » Présent devant les médias, Jorge Sampaoli a d'ailleurs émis le souhait de conserver le joueur dans son effectif la saison prochaine : « Thauvin est un joueur très important de l’équipe. J’aimerais le garder pour l’avenir mais il y a d’autres paramètres qui dépassent les simples souhaits du coach. » Un désir partagé par son président Pablo Longoria.

Les tentatives de Longoria vouées à l'échec ?

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès le 14 janvier, le dirigeant espagnol tente de prolonger le contrat de Florian Thauvin. Pablo Longoria a transmis une offre de prolongation au champion du monde, mais elle ne l’a pas convaincu. Les discussions se poursuivent en coulisses, mais à en croire la presse italienne, cette tentative serait vouée à l’échec. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les chances de réussite de Pablo Longoria seraient « minimes » , et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord en raison de la situation sportive de l’OM. Le club marseillais pointe actuellement à la 6ème place au classement de la Ligue 1 et n’est pas certain de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Par ailleurs, Florian Thauvin souhaiterait découvrir un nouveau pays, après la France et l’Angleterre. Le joueur voudrait notamment évoluer dans le championnat italien. Cela tombe bien puisque le Milan AC a coché son nom pour renforcer son effectif lors du prochain mercato estival.

Le clan Thauvin aurait repris contact avec le Milan AC