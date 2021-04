Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino aurait une chance pour Harry Kane, mais...

Publié le 10 avril 2021 à 12h10 par A.D.

Si Tottenham ne valide pas son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, Harry Kane devrait faire le forcing auprès de sa direction pour changer de club. Alors qu'il préférerait rester en Angleterre en cas de départ, le buteur anglais serait tout de même ouvert à un transfert à l'étranger. Ce qui pourrait profiter au PSG.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane pourrait ne pas honorer son bail jusqu'au bout avec les Spurs . Alors que son club peine à remporter des titres, l'international anglais voudrait partir dès cet été. Selon les informations de The Athletic , Harry Kane pourrait même prendre les choses en main pour obtenir gain de cause. En effet, comme l'a indiqué le média britannique, le numéro 10 de Tottenham envisagerait de pousser pour un départ en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et dans un tel scénario, il serait ouvert à toute possibilité pour son prochain point de chute, bien qu'il afficherait déjà une préférence.

L'Angleterre avant le PSG ?