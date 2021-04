Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kane aurait lancé un énorme ultimatum pour son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 11h10 par A.D.

Assoiffé de trophées, Harry Kane songerait de plus en plus à quitter Tottenham. En cas de non-qualification des Spurs pour la prochaine Ligue des Champions, le buteur anglais aurait prévu de mettre la pression sur sa direction pour obtenir un bon de sortie.

Alors que Tottenham éprouve les pires difficultés à remporter des titres, Harry Kane voudrait aller voir ailleurs pour garnir son armoire à trophées. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG, prêt à profiter de l'occasion pour lui tendre les bras dès la prochaine fenêtre de transferts. Conscient de la situation de Harry Kane, José Mourinho a laissé clairement entendre qu'il ne voulait pas se séparer de son numéro 10. « Harry Kane est professionnel. Sans parler d'être talentueux ou non, il est très important qu'un joueur soit professionnel. Je suis très heureux de l'avoir et je suis heureux de le voir réussir avec son équipe nationale. C'est toujours mieux quand un joueur revient après des résultats positifs. Il est dans une bonne période, il fait du bien au club et à sa sélection. Avant la fin de cette saison, il a encore de beaux défis à relever : la Carabao Cup, la Premier League, l'Euro et la possibilité de jouer une finale à Wembley. Je pense qu'il a de quoi être fier de lui » , a déclaré le coach de Tottenham il y a tout juste une semaine en conférence de presse. Malgré cette sortie de José Mourinho, Harry Kane serait de plus en plus déterminé à partir.

Harry Kane prêt à forcer son départ si... ?