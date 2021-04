Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’agite en coulisse pour l’avenir de Kays Ruiz !

Publié le 10 avril 2021 à 10h45 par T.M.

Alors que l’avenir de Kays Ruiz s’écrirait ailleurs qu’au PSG, l’objectif est maintenant de trouver un nouveau club. Et le talent parisien ne devrait pas avoir trop de mal pour cela.

En 2015, Nasser Al-Khelaïfi était tombé sous le charme de Kays Ruiz. Alors que le PSG avait réussi à le chiper au FC Barcelone, le joueur de 18 ans ne devrait finalement pas s’éterniser dans la capitale. Après 6 passés avec le PSG, Kays Ruiz se dirigerait tout droit. Ce samedi, L’Equipe assure ainsi que l’avenir du Parisien s’écrira loin du Parc des Princes. En fin de contrat, le joueur de Mauricio Pochettino fera ses valises à l’issue de la saison. Mais pour aller où ? A cette question, le quotidien sportif dévoile quelques indices.

De nombreuses options pour Kays Ruiz !