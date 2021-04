Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ est acté pour cette grande pépite de Pochettino !

Publié le 10 avril 2021 à 9h15 par T.M.

Chipé au FC Barcelone en 2015, Kays Ruiz ne devrait pas avoir l’occasion de s’imposer au PSG puisque son avenir s’écrirait loin du club de la capitale.

Cette saison, sous les ordres de Thomas Tuchel, Kays Ruiz a fait ses grands débuts avec le PSG. Au total, le talent de 18 ans, chipé au FC Barcelone, est apparu à 7 reprises en Ligue 1. Toutefois, depuis le 5 décembre, le milieu de terrain parisien a quelque peu disparu des écrans radars. Pas pour des raisons sportives, mais plutôt contractuelle. En effet, Kays Ruiz arrive au terme de son contrat avec le PSG. Face à la menace d’un départ libre à la fin de la saison, Leonardo a tenté à plusieurs reprises d’offrir un nouveau contrat. Une démarche qui ne devrait visiblement pas aboutir…

Un avenir loin du PSG !