Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Laporta joue un sale tour au PSG avec… Neymar !

Publié le 10 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Pourtant bien parti pour prolonger son contrat au PSG, Neymar songerait à présent à revenir au FC Barcelone. Et Joan Laporta ne serait pas étranger à ce revirement de situation.

Tout avait l’air bien parti pour que la prolongation de Neymar soit bouclée. Le10sport.com vous assurait même le jeudi 8 avril qu’un accord total avait été convenu entre les dirigeants du PSG et le clan Neymar, son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2022 et devant alors être prolonger jusqu’à l’été 2026. Néanmoins, la presse espagnole assure que la donne aurait changé. En raison de l’éventuelle prolongation de contrat de Lionel Messi au FC Barcelone, Neymar prendrait désormais en considération un départ du PSG pour rejoindre son ancien compère d’attaque au Barça . Et derrière cette décision se cacherait également Joan Laporta en plus de Messi.

L’élection de Joan Laporta, la raison de retournement de situation pour Neymar ?