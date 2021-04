Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan bien ficelé pour Mauro Icardi ?

Publié le 10 avril 2021 à 7h15 par Th.B.

Malgré son arrivée l’été dernier, Mauro Icardi pourrait déjà plier bagage. Et son départ augmenterait notamment les chances du PSG de boucler les prolongations de Neymar, de Kylian Mbappé ainsi que le transfert de Moise Kean.

Une saison et puis s’en va ? Recruté en mai 2020 après un exercice fructueux en prêt, Mauro Icardi pourrait déjà aller voir ailleurs. C’est en effet l’information qui circule dans la presse ces derniers jours. L’avant-centre du PSG serait sur le départ et pourrait être utilisé comme moyen pour mener à bien l’opération Moise Kean, qui est seulement prêté par Everton et sans option d’achat. Et ce serait d’ailleurs la raison principale de la position du PSG sur le dossier Icardi, le club étant vendeur en ce qui concerne l’international argentin.

Icardi sacrifié, pour les prolongations de Neymar et de Mbappé et pour Kean !