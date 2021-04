Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait posé une condition pour le départ d’Icardi !

Publié le 10 avril 2021 à 1h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo ouvrirait la porte à un transfert de Mauro Icardi si et seulement si, le club intéressé par ses services lui formulait une offre se rapprochant de l’investissement effectué. Ou si un successeur lui était trouvé.

Clap de fin pour Mauro Icardi ? En mai 2020, Leonardo décidait avec la direction du Paris Saint-Germain de se mettre d’accord avec l’Inter pour le transfert définitif de Mauro Icardi. Mais seulement un an après le transfert du buteur argentin qui ne traverse pas une saison facile sur le plan sportif en raison de gênes musculaires et du Covid-19 qui l’ont éloigné des terrains à plusieurs reprises, un départ est évoqué dans la presse et notamment dans le cadre de l’opération Moise Kean, prêté par Everton et sans option d’achat au PSG jusqu’à la fin de la saison. Un retour en Italie plairait particulièrement à Mauro Icardi. Une décision à laquelle les dirigeants du PSG ne compteraient pas s’opposer.

Le PSG prêt à laisser filer Icardi, si…