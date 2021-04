Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Guardiola sur l'avenir d'Agüero !

Publié le 10 avril 2021 à 10h15 par D.M.

Présent en conférence de presse, Pep Guardiola a accepté d’évoquer l’avenir de Sergio Agüero, courtisé par de nombreux clubs comme le FC Barcelone ou encore le PSG.

Arrivé en 2011 en Angleterre, Sergio Agüero ne portera pas le maillot de Manchester City la saison prochaine. La formation anglaise a officialisé, il y a quelques jours, le départ de l’attaquant argentin à la fin de la saison. Agé de 32 ans, le joueur doit désormais trouver un nouveau club au sein duquel il pourrait poursuivre sa carrière. Le PSG ou encore le FC Barcelone apprécieraient les qualités d’Aguëro, mais ce dernier privilégierait une équipe de Premier League. Un choix qui ne dérange aucunement Pep Guardiola.

« Nous serons ravis de la décision qu’il prendra »