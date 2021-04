Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre Mbappé et Haaland, Pérez a fait son choix !

Publié le 10 avril 2021 à 10h00 par La rédaction

Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé sont les deux joueurs les plus désirés du moment. Néanmoins, le Real Madrid aurait fixé une priorité entre les deux pépites du football mondial.

De par leur talent, leur potentiel et leur jeunesse, Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé sont sans doute les deux joueurs les plus convoités du marché des transferts. L’un empile les buts avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020, l’autre est d’ores et déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. L’Europe est entièrement à leurs pieds et certains clubs comme le Real Madrid sont très souvent liés aux deux attaquants. Néanmoins, les dirigeants madrilènes auraient clairement fixé leur priorité entre le Norvégien et le Français.

Haaland, le plan B ?