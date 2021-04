Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Cristiano Ronaldo… La bombe de la presse italienne sur les plans du PSG !

Publié le 10 avril 2021 à 9h10 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé parait plus proche que jamais de quitter le PSG pour le Real Madrid, Leonardo aurait déjà identifié celui qui viendra remplacer le Français si besoin.

Chaque jour, Kylian Mbappé semble un peu plus se rapprocher du Real Madrid. En effet, alors que le PSG fait tout pour prolonger son joyau, ce dernier n’a toujours pas donné sa réponse. Et visiblement, son choix serait déjà fait dans sa tête puisque selon les différents échos en provenance d’Espagne, Mbappé n’aurait aucune envie d’accepter la proposition du PSG afin de faciliter son départ cet été pour rejoindre le Real Madrid. A Paris, on pourrait donc devoir se résoudre à se séparer du champion du monde et par conséquent, Leonardo devra alors se concentrer sur la question de sa succession.

Mbappé remplacé par Cristiano Ronaldo !