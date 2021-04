Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’histoire risque de se répéter pour Zinedine Zidane !

Publié le 10 avril 2021 à 8h30 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022. Néanmoins, un départ pourrait se profiler et particulièrement si le club merengue mettait les mains sur un trophée d’ici la fin de la saison.

Pourtant en ballotage défavorable dans la plupart des compétitions, ayant été largué en Liga, éliminé de la Coupe du roi, et proche de la catastrophe lors de la phase de poules de la Ligue des champions, le Real Madrid a inversé la tendance. Résultat des courses ? À quelques semaines de la fin de la saison, l’équipe entraînée par Zinedine Zidane est à un bon résultat d’atteindre le dernier carré de la C1 et toujours dans la discussion pour conserver de titre de champion d’Espagne. Et le management de Zidane n’est pas à occulter. Néanmoins, il se pourrait bien que le technicien français se trouve dans les ultimes moments de sa deuxième aventure au Real Madrid.

Un titre puis un nouveau départ comme en 2018 ?