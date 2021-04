Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien tenté un coup audacieux pour la succession de Sarr !

Publié le 10 avril 2021 à 11h15 par D.M.

Comme annoncé par le10sport.com, l’OM avait ciblé Fabien Centonze pour remplacer Bouna Sarr, parti au Bayern Munich. Un intérêt qui a flatté le latéral droit du FC Metz.

Repositionné par Rudi Garcia au poste de latéral droit, Bouna Sarr n’a pas su résister aux appels du Bayern Munich lors du dernier mercato estival. Un départ qui a contraint les dirigeants de l’OM à lui chercher un remplaçant. Finalement, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Pol Lirola, prêté avec option d’achat par la Fiorentina jusqu’à la fin de la saison. Mais celui qui occupait le rôle de head of football de l’OM avait activé de nombreuses pistes et notamment en Ligue 1. Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité, le club marseillais avait tenté d’attirer lors des dernières sessions de transferts Fabien Centonze, performant sous le maillot du FC Metz. Un intérêt confirmé par le principal intéressé ce vendredi.

« J’étais fier qu’un club comme Marseille s’intéresse à moi »