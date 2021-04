Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un terrible scenario se dessine pour Paulo Dybala !

Publié le 10 avril 2021 à 12h15 par D.M.

Joueur de la Juventus, Paulo Dybala avait entamé des discussions pour prolonger son contrat, qui expire en 2022, mais elles sont aujourd’hui à l’arrêt. Face à cela, l’international argentin se dirigerait vers un départ et le PSG serait prêt à l'accueillir.

« Il a encore un an de contrat, je n’ai rien d’autre à ajouter à ce que le directeur Paratici et le président Agnelli ont déjà dit. Mais il est clair qu’à la Juventus, nous évaluons toutes les opportunités que nous offre le marché » avait confié il y a quelques jours le vice-président de la Juventus Pavel Nedved au sujet de Paulo Dybala. Un joueur qui fait énormément parler de lui en Italie à cause de son comportement en dehors du terrain, mais aussi en raison de son avenir qui demeure incertain. Sous contrat jusqu’en 2022, Dybala, victime de nombreuses blessures ces derniers mois, pourrait bien changer d’air d'ici quelques mois.

La Juve voudrait vendre Dybala