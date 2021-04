Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... Rien ne va plus pour Dybala !

Publié le 9 avril 2021 à 19h30 par A.C.

Paulo Dybala, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, pourrait bien être l’un des grands acteurs du mercato estival.

Quand l’amour n’est plus là, mieux vaut se quitter. Paulo Dybala et la Juventus semblent s’éloigner peu à peu et de plus en plus de médias évoquent une séparation. Pourtant, il y a tout juste un an tout semblait aller pour le mieux. Dybala sortait d’une des meilleures saisons de sa carrière, étant élu au passage meilleur joueur de Serie A et la Juventus semblait vouloir miser sur son numéro 10 pour l’avenir. Mais le Covid-19 est venu tout remettre en question. Testé plusieurs fois positif, l’Argentin a manqué la courte présaison de la Juventus, montrant un visage décevant. Sa blessure au genou en janvier dernier et la dernière polémique avec ses coéquipiers Arthur et Weston McKennie n’ont en rien arrangé les choses, sans oublier l’ombre d’une prolongation qui doit arriver depuis 2019...

Grosse tension entre la Juve et Dybala

Tous ces facteurs font que Paulo Dybala et la Juventus sont arrivé à un tournant de leur histoire commune. La Gazzetta dello Sport assure ce vendredi que le but de l’Argentin lors du choc de Serie A face au Napoli (2-1), ne va pas tout changer. Les relations entre Dybala, son agent Jorge Antun et les dirigeants bianconeri seraient glaciales, notamment à cause de plusieurs désaccords lors des négociations autour d'une prolongation de contrat. Car Dybala est lié à la Juventus jusqu’en juin 2022 et soit il signe un nouveau contrat, soit il pourrait être vendu dès cet été. Et c’est cette deuxième option que privilégierait justement la Juventus actuellement, selon La Gazzetta . Du côté du clan Dybala, on reste très évasif. « La prolongation de Dybala ? Nous pensons au présent » a expliqué à tuttojuve.com l’agent du numéro 10 bianconero. « Paulo pour le moment ne pense qu’à jouer, afin de faire une grosse fin de saison ».

Dybala, la monnaie d’échange de luxe de la Juve