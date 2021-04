Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le plan de Longoria se dessine…

Publié le 9 avril 2021 à 17h50 par La rédaction

Dès son arrivée à la présidence, Pablo Longoria a fait de Jorge Sampaoli l’entraîneur du club phocéen. Après deux petits mois, le mercato marseillais semble se dessiner et les deux hommes ont priorisé certains dossiers.

Cette année, l’OM vit une saison de transition. Sur le plan sportif avec l’arrivée de Jorge Sampaoli à la place d’André Villas-Boas. Mais aussi en interne avec l’éviction de Jacques-Henri Eyraud et l’intronisation de Pablo Longoria à la présidence du club. Ce dernier a déjà modifié une belle partie de l’effectif depuis l’été dernier et ne compte pas s’arrêter. Il s’est débarrassé de gros salaires avec Strootman, Mitroglou et Sanson, mais il a surtout amené de la fraîcheur avec des jeunes joueurs. Gueye, Luis Henrique, Cuisance, Lirola, tous sont arrivés sous les ordres de l’ex-directeur sportif, désormais président. Et avec la venue de Jorge Sampaoli, l’OM s’est offert un entraîneur de choix pour rebâtir le club. Le technicien argentin a jusqu’à la fin de saison pour mettre en place sa physionomie de jeu et préparer le mercato avec Pablo Longoria. Car l’effectif marseillais est rempli d’instabilité. Entre les prêts, les joueurs en fin de contrat, les salaires exorbitants, le président espagnol a du pain sur la planche. Plus les matchs avancent, plus Sampaoli découvre les joueurs qu’il a à sa disposition. Et il ne fera pas de cadeau à ceux qui n’entreront pas dans ses petits papiers. À quelques rencontres de la fin de saison, les volontés de Longoria et Sampaoli commencent gentiment à se dessiner.

Plus compliqué pour Milik et Thauvin

Parmi les joueurs que Sampaoli souhaitent conserver, beaucoup de prêts. Milik, Lirola et Balerdi. Pour le premier, cela va être très difficile de le garder à l’OM car il dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de retourner en Italie. Suivi par la Juventus, l’avenir de l’international polonais semble s’écrire loin de Marseille. Pour Lirola et Balerdi, les dossiers semblent plus simples. Les deux joueurs se sentent bien dans le club phocéen et sont très utilisés par l’ancien sélectionneur de l’Argentine depuis son arrivée. Reste maintenant à négocier les options d’achat. 12 millions pour Lirola, 15 pour Balerdi, cela paraît beaucoup pour un club comme l’OM qui ne roule pas sur l’or… Nul doute que Longoria fera tout pour réduire ces sommes. Enfin, autre cas compliqué, Florian Thauvin. En fin de contrat cet été, le champion du monde français a déjà refusé une offre de prolongation. Malgré tout, les clubs étrangers ne viennent pas et le meilleur buteur marseillais pourrait rester. Très apprécié par Sampaoli, il a affirmé que la venue du coach argentin et la restructuration du club ont changé la donne. Maintenant, il faut encore se mettre d’accord sur le plan financier. Pablo Longoria connaît donc les exigences de son nouvel entraîneur et est déjà sur tous les fronts pour lui offrir ce qu’il désire. Une fois de plus, le mercato olympien s’annonce croustillant.