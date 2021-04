Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 10 avril 2021 à 12h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, l’avenir de Kylian Mbappé et sa possible prolongation au PSG sont au coeur des toutes les discussions. Et l’accord du Français semble difficile à obtenir, Leonardo pourrait tout de même avoir une chance de conserver Mbappé un peu plus longtemps que prévu.

Cette fois sera-t-elle la bonne pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé ? Cela fait maintenant plusieurs saisons que la Casa Blanca rêve de l’attaquant du PSG. Un désir qui n’a jamais quitté Florentino Pérez, qui ferait actuellement tout pour attirer Mbappé dans la capitale espagnole. Ainsi, ce samedi, L’Equipe a notamment expliqué que le président du Real Madrid avait pris les choses en main dans ce dossier, menant les discussions et multipliant les échanges avec le clan Mbappé. Il faut dire que les Merengue pourraient avoir une énorme ouverture avec le champion du monde. Sous contrat jusqu’en 2022, le Parisien sera dans une position idéale pour s’en aller s’il ne prolonge pas, ce que s’attèle pourtant à faire Leonardo depuis de longs mois. Au PSG, on serait prêt à couvrir d’or Kylian Mbappé, lui promettant un salaire équivalent à celui de Neymar. Toutefois, selon les derniers échos en provenance d’Espagne, le joueur de Mauricio Pochettino ne serait pas vraiment intéressé par l’idée de prolonger avec le club de la capitale, souhaitant plutôt faire ses valises et les poser au Real Madrid cet été. A moins que…

Une clause libératoire pour Mbappé ?