Mercato - Real Madrid : Entre l’OL et Madrid, Benzema aurait tranché !

Publié le 10 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Président de l’OL, Jean-Michel Aulas a dernièrement ouvert la porte à Karim Benzema. Mais un retour au sein de son club formateur ne semble pas d’actualité selon l’ex-agent du buteur du Real Madrid.

Ces derniers temps, l’avenir de Karim Benzema fait beaucoup parler dans les médias et en conférence de presse puisque le principal intéressé a récemment été interrogé sur la question avant une rencontre de Ligue des champions face à l’Atalanta. En interne, un départ de Benzema ne serait pour le moment pas pris en considération, bien que son contrat court jusqu’en juin 2022 et qu’une arrivée d’Erling Braut Haaland pourrait rebattre les cartes pour son avenir à en croire Goal . De quoi rapprocher le buteur du Real Madrid de l’OL, un retour auquel s’attend le président Jean-Michel Aulas ? À l’instant T, une prolongation serait plus probable.

Benzema « plus proche d’une prolongation » que de l’OL !