Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme annonce sur l’avenir de Karim Benzema !

Publié le 9 avril 2021 à 19h00 par H.G. mis à jour le 9 avril 2021 à 19h04

Alors qu’un retour de Karim Benzema à Lyon est une hypothèse fréquemment éventualité, son ancien agent a fermé la porte à cette éventualité.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2009 en provenance de l’OL, Karim Benzema est devenu l’un des meilleurs avant-centre du monde au sein du club de la capitale espagnole. En effet, il est toujours parvenu à se défaire de ses concurrents avant de se muer en le compagnon de route idéal de Cristiano Ronaldo, les deux hommes permettant aux Merengue de remporter quatre Ligue des Champions entre 2014 et 2018. Et depuis le départ de l’international portugais, l’ancien joueur de l’OL s’est définitivement imposé comme le véritable patron du secteur offensif du Real Madrid. Seulement voilà, son avenir au sein de la Casa Blanca fait actuellement l’objet d’incertitudes dans la mesure où son contrat actuel expirera le 30 juin 2022.

« Il est plus proche de signer une prolongation au Real Madrid que de revenir à Lyon »