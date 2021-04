Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : France, Deschamps… Cette grosse mise au point sur Karim Benzema !

Publié le 9 avril 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que l’absence de Karim Benzema en Equipe de France fait toujours autant parler, l’ancien agent de l’attaquant du Real Madrid estime qu’il y a beaucoup de désinformation en France autour de son ancien client.

Bien qu’il n’ait de cesse d’impressionner toute l’Europe du football en réalisant de grandes performances avec le Real Madrid, Karim Benzema est toujours absent en Equipe de France. Le sujet fait parler à chaque rassemblement des Bleus, bon nombre d’observateurs ne parvenant pas à comprendre pourquoi Didier Deschamps s’entête à ne plus le sélectionner depuis 2015. Beaucoup de raisons sont avancées pour justifier cette prise de position du sélectionneur tricolore, de l’affaire avec Mathieu Valbuena à une supposée attaque de Karim Benzema contre Didier Deschamps en passant par la présence d’Olivier Giroud dans le groupe bleu. Mais aux yeux de son ancien agent Karim Djaziri, le fond du problème vient surtout de la désinformation dont a été victime Karim Benzema au fil des années en France.

« Encore une fois, Karim Benzema n’a pas dit que Didier Deschamps était raciste »