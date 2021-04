Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane s'enflamme pour Klopp avant le choc contre Liverpool !

Publié le 5 avril 2021 à 16h55 par La rédaction mis à jour le 5 avril 2021 à 16h56

Malgré les difficultés rencontrées par Liverpool cette saison, Jürgen Klopp reste reconnu auprès de ses compères. Ainsi, Zinédine Zidane n’a pas manqué de soutenir le technicien allemand avant la double confrontation entre les Reds et le Real Madrid en Ligue des Champions.