Foot - Real Madrid

Real Madrid : Christophe Galtier rend un vibrant hommage à Zinedine Zidane !

Publié le 9 avril 2021 à 10h00 par T.M.

En seulement quelques saisons, Zinedine Zidane s’est invité à la table des meilleurs entraîneurs du monde. Un exemple aux yeux de Christophe Galtier, actuel entraîneur du LOSC.

Après une carrière bien remplie en tant que joueur, Zinedine Zidane s’est reconverti en tant qu’entraîneur et pas de n’importe quelle manière. Après avoir appris son métier aux côtés de Carlo Ancelotti et à la tête des jeunes du Real Madrid, il s’est vu promu sur le banc de la Casa Blanca en 2016. Et immédiatement, Zidane a connu le succès, remportant notamment 3 fois la Ligue des Champions en 3 saisons. Désormais, Zizou fait partie du gratin mondial des entraîneurs et est même un exemple pour beaucoup, à l’instar notamment de son homologue au LOSC, Christophe Galtier.

« C’est vraiment le symbole »