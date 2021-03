Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : France, Giroud… L’énorme sortie de Riolo sur Benzema !

Publié le 26 mars 2021 à 1h30 par T.M.

Alors que l’absence de Karim Benzema en équipe de France ne cesse de continuer à faire parler, Daniel Riolo a livré une autre explication que le différend entre le joueur du Real Madrid et Didier Deschamps.

Bien que Karim Benzema continue d’impressionner avec le Real Madrid, cela ne suffit pas pour faire changer d’avis Didier Deschamps à son sujet. En effet, depuis 2015, le sélectionneur de l’équipe de France décide de se passer des services du Madrilène. Une absence qui ne manque pas de faire parler aujourd’hui encore. Et alors que ce choix de Deschamps trouverait son origine avec l’interview polémique de Benzema dans la presse espagnole, Daniel Riolo évoque lui une autre raison : Olivier Giroud.

« C’est plus profond qu’on ne le dit… »