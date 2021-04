Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait avoir un impact sur l'avenir de... Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 avril 2021 à 16h00 par La rédaction

La Juventus pourrait venir mettre des bâtons dans les roues du Real Madrid. La Vieille Dame s’intéresserait à Zinédine Zidane et l’arrivée du technicien tricolore pourrait venir rebattre totalement les cartes dans le dossier Cristiano Ronaldo.

Le Real Madrid pourrait voir ses plans du mercato être contrecarrés. En effet, Florentino Pérez serait à la recherche de renfort offensif. Ainsi, le nom de Cristiano Ronaldo a été évoqué. Le Portugais nourrirait des envies de départs de la Juventus et ne serait pas contre un retour chez les Merengue. Mais son dossier pourrait très rapidement se retrouvé mêlé à celui de Zinédine Zidane. Le technicien tricolore, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Casa Blanca, pourrait partir plus vite que prévu. Ainsi, les Bianconeri envisageraient Zizou comme successeur d’Andrea Pirlo sur le banc de la Vieille Dame. Et cela pourrait totalement rebattre les cartes concernant le cas Cristiano Ronaldo.

L’arrivée de Zidane pourrait avoir un impact dans le dossier Cristiano Ronaldo