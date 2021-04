Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo condamné à l’échec avec Kylian Mbappé ?

Publié le 10 avril 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG tente par tous les moyens de convaincre Kylian Mbappé de renouveler son contrat, l’international français aurait déjà rejeté plusieurs offres de la part du club parisien.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé pourrait actuellement être en train de vivre ses derniers mois dans la capitale française. En effet, s’il n’a pas prolongé d’ici cet été, Paris devra le vendre pour ne pas s’exposer au risque d’un départ libre un an plus tard, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance. Mais avant cela, le PSG tente par tous les moyens de convaincre son attaquant de 22 ans de parapher un nouveau bail dans ses rangs. Seulement voilà, pour l’heure, Kylian Mbappé ne ferait rien pour faciliter la tâche de Leonardo.

Kylian Mbappé aurait repoussé trois offres du PSG !