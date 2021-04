Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Dybala, Leonardo peut compter... sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 avril 2021 à 0h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain ont été alertés par les problèmes de Paulo Dybala à la Juventus.

Le but face au Napoli est une excellente nouvelle pour la Juventus. Il ne devrait toutefois pas changer l’avenir de Paulo Dybala. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport assure que l’attaquant va quoi qu’il arrive quitter Turin. Les relations entre lui, son entourage et la Juve seraient glaciales et plusieurs clubs semblent déjà s’être positionnés pour le récupérer. C’est le cas du Paris Saint-Germain, où Leonardo semble préparer un échange entre le numéro 10 de la Juve et Mauro Icardi.

« Je n’arrête pas de lui dire de quitter la Juventus, depuis qu’il y a Ronaldo ce n’est plus lui »