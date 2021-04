Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est prêt à tout pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 avril 2021 à 23h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait l’intention de tenter de recruter Kylian Mbappé, le club de la capitale espagnole serait prêt à effectuer de gros sacrifices dans cette optique.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé est plus que jamais dans le flou quant à son avenir dans la capitale française. En effet, à un peu plus d’un an de la fin de son contrat, l’international français pourrait quitter le club de la capitale cet été s’il ne prolonge pas puisque Paris s’exposerait alors au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard. Le Real Madrid aurait ainsi flairé la bonne occasion pour attirer Kylian Mbappé, eux qui ont coché son nom depuis maintenant de nombreuses années et qui rêvent de faire de lui la tête de gondole de leur projet.

Dix joueurs vendus pour Kylian Mbappé ?